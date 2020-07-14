Житель Тверской области совершил ДТП на угнанной машине
ДТП произошло в Кашине Тверской области. Сообщение о происшествии поступило в местный отдел полиции.
Установлено, что неизвестный не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
На место выехала следственно-оперативная группа.
Полицейские установили владельца транспортного средства. Им оказался 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что выпивал в гостях у знакомого, а когда уснул, хозяин взял ключи от его машины, поехал кататься и совершил ДТП.
Злоумышленника задержали. Им оказался неработающий 26-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Устанавливается сумма ущерба, причиненного владельцу автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU