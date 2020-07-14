2020-07-14T09:28:48+03:00
Происшествия

Житель Тверской области совершил ДТП на угнанной машине

Ущерб устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области совершил ДТП на угнанной машинеЖитель Тверской области совершил ДТП на угнанной машинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло в Кашине Тверской области. Сообщение о происшествии поступило в местный отдел полиции.

Установлено, что неизвестный не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили владельца транспортного средства. Им оказался 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что выпивал в гостях у знакомого, а когда уснул, хозяин взял ключи от его машины, поехал кататься и совершил ДТП.

Злоумышленника задержали. Им оказался неработающий 26-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Устанавливается сумма ущерба, причиненного владельцу автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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