2020-07-13T14:36:51+03:00
Дом. Семья

Огромные черные слизни поедают грибы в лесах Тверской области

Их заметили местные жители
Ольга ТРОФИМОВА
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Огромных слизней видели в Эммаусе Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Юлия КорниенкоОгромных слизней видели в Эммаусе Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Юлия Корниенко
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Фотографиями огромных черных слизней 13 июля поделилась в паблике "Тверь ВКонтакте" подписчица Юлия Корниенко. Слизней девушка встретила в поселке Эммаусс Калининского района.

- Никогда раньше таких не видела, - написала Юлия.

Комментаторы под постом отмечают, что таких слизней в этом году в лесах можно встретить часто.

СПРАВКА "КП":

Чёрно-синий слизень -наземная лёгочная улитка из семейства Limacidae. Самый большой наземный слизень (есть сообщения о нахождении экземпляров этого вида длиной в 30см). Редкий вид, во многих регионах имеет охранный статус. В России встречается во Владимирской, Московской, Рязанской, Тверской, Ленинградской областях, в Москве.

Обитает в лиственных и смешанных лесах, иногда встречается в старых парках. Питается преимущественно растительным детритом и гифами грибов.*

* По данным Википедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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