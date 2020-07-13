Огромные черные слизни поедают грибы в лесах Тверской области
Фотографиями огромных черных слизней 13 июля поделилась в паблике "Тверь ВКонтакте" подписчица Юлия Корниенко. Слизней девушка встретила в поселке Эммаусс Калининского района.
- Никогда раньше таких не видела, - написала Юлия.
Комментаторы под постом отмечают, что таких слизней в этом году в лесах можно встретить часто.
СПРАВКА "КП":
Чёрно-синий слизень -наземная лёгочная улитка из семейства Limacidae. Самый большой наземный слизень (есть сообщения о нахождении экземпляров этого вида длиной в 30см). Редкий вид, во многих регионах имеет охранный статус. В России встречается во Владимирской, Московской, Рязанской, Тверской, Ленинградской областях, в Москве.
Обитает в лиственных и смешанных лесах, иногда встречается в старых парках. Питается преимущественно растительным детритом и гифами грибов.*
* По данным Википедии.
ИСТОЧНИК KP.RU