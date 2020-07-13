В Ржеве Тверской области обокрали туристов из Беларуси, которые приехали посмотреть мемориал
Супруги из Беларуси приехали во Ржев 11 июля. Они сняли жилье на Ленинградском шоссе, а машину на ночь оставили у местного ДК.
Мужчина и его супруга планировали осмотреть Ржевский мемориал Советскому солдату, посетить Покровский старообрядческий храм и другие достопримечательности.
Утром в воскресенье, подойдя к машине мужчина обнаружил два разбитых стекла, отсутствие личных вещей и чемодана с вещами супруги. Кроме того, злоумышленники сняли с машины все четыре колеса.
Как сообщает группа "РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ "РиТ" в контакте, на выручку потерпевшим пришла старообрядческая община, а именно семья Тимофеевых, которая отдала гостям зимний комплект шин, чтобы они смогли доехать до дома.
Общий ущерб, по предварительной оценке, составил более 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU