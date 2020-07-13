2020-07-13T12:23:46+03:00
Происшествия

В Ржеве Тверской области обокрали туристов из Беларуси, которые приехали посмотреть мемориал

У них украли личные вещи и сняли с автомобиля все четыре колеса
Ольга ТРОФИМОВА
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У туристов украли личные вещи и сняли с автомобиля все четыре колеса Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ "РиТ"У туристов украли личные вещи и сняли с автомобиля все четыре колеса Фото: vk.com/"РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ "РиТ"
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Супруги из Беларуси приехали во Ржев 11 июля. Они сняли жилье на Ленинградском шоссе, а машину на ночь оставили у местного ДК.

Мужчина и его супруга планировали осмотреть Ржевский мемориал Советскому солдату, посетить Покровский старообрядческий храм и другие достопримечательности.

Утром в воскресенье, подойдя к машине мужчина обнаружил два разбитых стекла, отсутствие личных вещей и чемодана с вещами супруги. Кроме того, злоумышленники сняли с машины все четыре колеса.

Как сообщает группа "РЖЕВ |НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ "РиТ" в контакте, на выручку потерпевшим пришла старообрядческая община, а именно семья Тимофеевых, которая отдала гостям зимний комплект шин, чтобы они смогли доехать до дома.

Общий ущерб, по предварительной оценке, составил более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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