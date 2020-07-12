2020-07-12T11:58:00+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Тверской области 12 июля 2020: рост числа заболевших в 11 районах

Информацию опубликовал региональный оперштаб
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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На 12 июля 2020 в Тверской области по данным регионального оперативного штаба: подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего зараженных 464 с начала эпидемии. 3295 заболевших излечились от инфекции. 98 человек умерли, один больной умер за минувшие сутки.

В 11 муниципальных образованиях выявлены новые случаи заражения.

Прирост числа больных коронавирусом по районам Тверской области:

Тверь 1370 (+ 14)

Калининский район 237 (+1)

Ржев 190 (+4)

Вышневолоцкий городской округ 114 (+2)

Торжок 99 (+2)

Максатихинский район 85 (+2)

Андреапольский муниципальный округ 68 (+1)

Бежецкий район 49 (+1)

Старицкий район 33 (+1)

Ржевский район 32 (+1)

Осташковский городской округ 31 (+2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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