Карта распространения коронавируса в Тверской области 12 июля 2020: рост числа заболевших в 11 районах
На 12 июля 2020 в Тверской области по данным регионального оперативного штаба: подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего зараженных 464 с начала эпидемии. 3295 заболевших излечились от инфекции. 98 человек умерли, один больной умер за минувшие сутки.
В 11 муниципальных образованиях выявлены новые случаи заражения.
Прирост числа больных коронавирусом по районам Тверской области:
Тверь 1370 (+ 14)
Калининский район 237 (+1)
Ржев 190 (+4)
Вышневолоцкий городской округ 114 (+2)
Торжок 99 (+2)
Максатихинский район 85 (+2)
Андреапольский муниципальный округ 68 (+1)
Бежецкий район 49 (+1)
Старицкий район 33 (+1)
Ржевский район 32 (+1)
Осташковский городской округ 31 (+2)
ИСТОЧНИК KP.RU
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