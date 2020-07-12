На трассе «Россия» в Тверской области при столкновении Мерседеса и Ауди пострадала женщина
Пассажирка одной из машин получила травмы
На трассе М-10 произошло ДТП.
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Утром в воскресенье, 12 июля, на 118 километре трассы «Россия, в Конаковском районе, произошло ДТП. На полосе движения в сторону столицы столкнулись автомобили Mercedes и Audi. сообщили в УГИБДД по Тверской области.
Как пояснили в региональном ГИБДД, в аварии пострадала пассажирка Audi. У женщины, прибывшие на место ДТП медики скорой помощи, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота.
ИСТОЧНИК KP.RU