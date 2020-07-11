2020-07-11T17:55:37+03:00
Общество

В Твери на ограде медуниверситета повесили перечёркнутый портрет Сталина

Авторы акции пожелали остаться неизвестными
Алина ПЕТРОВА
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Вот такой портрет Сталина повесили на ограде медуниверситета в Твери. Фото: Facebook/ Артём ВаженковВот такой портрет Сталина повесили на ограде медуниверситета в Твери. Фото: Facebook/ Артём Важенков
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Днём 11 июля на ограде старого корпуса медуниверситет в самом центре Твери появился перечёркнутый портрет Сталина.

Белое полотнище с трафаретом-изображением генералиссимуса прикрепили неизвестные.

В интернет фото выложил тверской политический активист Артем Важенков. В комментарии к посту он предположил, что эта акция - протест против демонтажа памятных табличек со стен университетского корпуса:

-Будем добиваться возвращения памятных знаков на место.

Напомним, чуть более двух месяцев назад, 7 мая, со здания медуниверситета демонтировали две мемориальные доски.

Надписи на досках гласили: "В память о замученных. Здесь в 1930-50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма".

"Памяти поляков из лагеря Осташков убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира".

Они были установлены в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий. В 30-е - 50-е годы 20 века здесь располагалось Управление НКВД, была внутренняя тюрьма, где погибли тысячи человек.

И вот через 30 лет после установки прокуратура вынесла представление о демонтаже мемориальных досок.

Почему доски были демонтированы?

Как следовало из официальных комментариев прокуратуры, надпись "В память о замученных" была ошибочно установлена на доме № 4 по улице Советской, вместо значащегося в документах адреса дома №2. Что касается второй доски, в прокуратуре не нашли никаких документов. Кроме того не удалось достоверно установить места расстрелов польских военнопленных.

Демонтаж табличек вызвал большой общественный резонанс, споры не утихают до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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