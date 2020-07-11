На дорогах Твери ГИБДД проводит «Контроль трезвости»

11 Июль 2020 2020-07-11T13:39:42+03:00

Изменить размер текста: A A

11 и 12 июля на дорогах региона патрули ГИБДД работают а рамках профмероприятия «Контроль трезвости». Мероприятие традиционное, проходит по выходным.

-Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, - говорится в официальном сообщении регионального ГИБДД.

Информацию о подвыпившем водителе (государственный регистрационный знак машины, местонахождение, направление движения) призывают оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102".

ИСТОЧНИК KP.RU