2020-07-11T13:39:42+03:00
Общество

На дорогах Твери ГИБДД проводит «Контроль трезвости»

ГИБДД проводит профилактическое мероприятие
Алина ПЕТРОВА
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На дорогах Твери ловят пьяных водителей.На дорогах Твери ловят пьяных водителей.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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11 и 12 июля на дорогах региона патрули ГИБДД работают а рамках профмероприятия «Контроль трезвости». Мероприятие традиционное, проходит по выходным.

-Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения, - говорится в официальном сообщении регионального ГИБДД.

Информацию о подвыпившем водителе (государственный регистрационный знак машины, местонахождение, направление движения) призывают оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02", а если вы звоните с сотового телефона "102".

ИСТОЧНИК KP.RU

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