2020-07-08T15:07:56+03:00
Происшествия

В Твери после урагана восстановлено 150 обрывов проводов

Электричество вернулось в тысячу частных и пятьдесят многоквартирных домов
Виктория ТУШКОВА
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Над устранением аварий работали 12 аварийно-ремонтных бригад.Над устранением аварий работали 12 аварийно-ремонтных бригад.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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С момента начала урагана, прошедшего по Твери вечером 7 июля, в муниципальное предприятие "Тверьгорэлектро" поступило 65 заявок о повреждениях городской распределительной сети.

- На воздушные линии "Тверьгорэлектро" ветер повалил около тридцати деревьев. Более 1000 домов частного сектора и около 50 многоквартирных домов оказались обесточенными, - рассказал "КП"-Тверь" заместитель главного инженера по оперативной работе МУП "Тверьгорэлектро" Дмитрий Тарасов. - Сильнее всего от стихии пострадали посёлки Лоцманенко и Чкаловский, Затверечье и посёлок имени Крупской.

Над устранением аварий работали 12 аварийно-ремонтных бригад предприятия, это около 30 человек и 12 единиц техники. Привлекались также бригады подрядных организаций.

35 деревьев было убрано электроэнергетиками совместно с МЧС с воздушных линий электропередачи. Восстановлено около 150 обрывов.

По информации "Тверьгорэлектро", к 5:00 утра 8 июля электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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