В Твери ветер ломал деревья и сдувал мусорные контейнеры

7 Июль 2020 2020-07-07T21:20:33+03:00

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Вечером, 7 июля, на Тверь и Тверскую область обрушилась настоящая стихия. Сильный ветер, гроза и ливень продолжались около часа. За это время непогода наделала много бед. Ветер ломал деревья, сносил павильоны вокруг мусорных контенеров. Некоторые автомобили оказались под завалами.

Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области уже начали устранять последствия сильного ветра.

- Работы ведутся во всех районах города, задейстованы все спасательные части, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Поваленные деревья пилят и убирают на улицах Склизкова, Железнодорожников, Тургенева, Арения Степанова, Мичурина, Пролетарской набережной, в деревне Пасынково и др.

А между тем, сильные дожди, грозу и ветер синоптики прогнозируют и на завтра. Поэтому стоит помнить о соблюдении правил безопасности и без необходимости не выходить из дома.

Микрорайон «Чайка», дерево упало на машину Фото: vk.com/ «Тверь Вконтакте»/Дарья Кудряшева

ИСТОЧНИК KP.RU