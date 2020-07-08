Родных братьев в Тверской области осудили за двойное убийство и поджог

8 Июль 2020 2020-07-08T15:00:00+03:00

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В Тверской области состоялся суд над братьями, которые убили двух мужчин и устроили поджог. В ходе следствия Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было установлено, что в мае прошлого года в поселке Спирово один из братьев в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил двух своих знакомых.

Желая скрыть следы преступления, мужчина угрозами склонил 30-летнего брата инициировать возгорание имущества и дома. Собственнице жилплощади был причинен значительный материальный ущерб.

В зависимости от роли каждого мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 33 ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второй получил два года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU