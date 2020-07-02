Подписан протокол об итогах голосования по правкам к Конституции РФ в Тверской области
Утром 2 июля состоялось 109 заседание избирательной комиссии Тверской области. На нем был подписан протокол об итогах общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ на территории Тверской области.
Свои подписи под документом поставили все члены облизбиркома.
Чуть позже председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова расскажет, как проходило голосование в нашем регионе и, видимо, даст комментарии по предварительным итогам.
Напомним, что облизбирком уже объявил их.
ИСТОЧНИК KP.RU
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