В Тверской области подвели предварительные итоги голосования
Облизбирком сообщает, что в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 54,94% жителей региона. Это 571390 человек из 1039944 граждан, включенных в списки голосования.
По предварительным данным облизбиркома "за" проголосовали 71,87% граждан, "против" - 27,21%.
В лидерах по явке - Андреапольский муниципальный округ, там участие в голосование приняли 90,91% от всех граждан, имеющих на это право. Также высокую явку продемонстрировали жители Рамешковского района (82,49%), Оленинского и Пеновского муниципальных округов (82,08% и 81,55% соответственно), Ржевского района (80,91%).
ИСТОЧНИК KP.RU
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