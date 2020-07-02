2020-07-02T09:37:50+03:00
Политика

В Тверской области подвели предварительные итоги голосования

В нем поучаствовало немногим больше половины совершеннолетнего населения региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Всего по предварительным данным облизбиркома проголосовали 54,94% жителей региона. Фото: ПТОВсего по предварительным данным облизбиркома проголосовали 54,94% жителей региона. Фото: ПТО
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Облизбирком сообщает, что в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 54,94% жителей региона. Это 571390 человек из 1039944 граждан, включенных в списки голосования.

По предварительным данным облизбиркома "за" проголосовали 71,87% граждан, "против" - 27,21%.

В лидерах по явке - Андреапольский муниципальный округ, там участие в голосование приняли 90,91% от всех граждан, имеющих на это право. Также высокую явку продемонстрировали жители Рамешковского района (82,49%), Оленинского и Пеновского муниципальных округов (82,08% и 81,55% соответственно), Ржевского района (80,91%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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