2020-07-01T13:01:23+03:00
Общество

Музей мемориального комплекса «Медное» под Тверью закрыли на один день

Идёт голосование
Алина ПЕТРОВА
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Музей в Медном закрыт на один день. Фото: vk.com/Мемориальный комплекс «Медное»Музей в Медном закрыт на один день. Фото: vk.com/Мемориальный комплекс «Медное»
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1 июля музей мемориального комплекса «Медное» закрыт в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

-Вы сможете посетить территорию Мемориального комплекса при соблюдении необходимых мер, - говорится в официальной группе комплекса в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что при посещении территории необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров внутри группы до десяти человек. Посещение музея возможно группами не более пяти человек, дистанция - два метра. Справки по телефону: (4822) 38-90-01.

Справка «КП»:

Мемориальный комплекс «Медное» расположен в 35 километрах к северо-западу от Твери по трассе Москва – Санкт-Петербург на территории бывших ведомственных дач НКВД.

На территории мемориального комплекса «Медное» размещены уличные выставки-инсталляции, посвященные истории политических репрессий в Тверском крае, действует музейно-информационный центр, проводятся экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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