Музей мемориального комплекса «Медное» под Тверью закрыли на один день
1 июля музей мемориального комплекса «Медное» закрыт в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
-Вы сможете посетить территорию Мемориального комплекса при соблюдении необходимых мер, - говорится в официальной группе комплекса в соцсети ВКонтакте.
Напоминаем, что при посещении территории необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров внутри группы до десяти человек. Посещение музея возможно группами не более пяти человек, дистанция - два метра. Справки по телефону: (4822) 38-90-01.
Справка «КП»:
Мемориальный комплекс «Медное» расположен в 35 километрах к северо-западу от Твери по трассе Москва – Санкт-Петербург на территории бывших ведомственных дач НКВД.
На территории мемориального комплекса «Медное» размещены уличные выставки-инсталляции, посвященные истории политических репрессий в Тверском крае, действует музейно-информационный центр, проводятся экскурсии.
ИСТОЧНИК KP.RU