Подросших медвежат показали в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области

1 Июль 2020 2020-07-01T08:47:54+03:00

Они очень смешные, повзрослели и вытянулись

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На биостанции "Чистый лес" в Центре спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе, подрастает очередная группа косолапых. А учёные центра, семья Пажетновых, делятся видеороликами об их жизни.

-Лес, птицы, медведи... В Лесной школе Пажетновых все в порядке, все идёт своим чередом, - сообщает страничка центра спасения медвежат-сирот в соцсети.

То, что в Центре спасения медвежат-сирот, совсем как в чаще дикого леса, всё подчиняется законам природы, подтверждает очередное видео. Подросшие медвежата из "старшей группы" продолжают исследовать мир. Они очень смешные, вытянулись, повзрослели и напоминают сейчас человеческих детей - подростков.

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В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области подрастают косолапые. Видео: vk.com/obrcrussia.

ИСТОЧНИК KP.RU