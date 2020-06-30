Посещение Ржевского мемориала включат в число рекомендованных экскурсий для школьников Тверской области
В ближайшем будущем правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Мемориал был торжественно открыт сегодня, 30 июня, на открытии присутствовали президенты России и Белоруси.
Стало известно, что разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.
В областном правительстве поясняют, эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU