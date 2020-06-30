2020-06-30T18:02:16+03:00
Общество

Посещение Ржевского мемориала включат в число рекомендованных экскурсий для школьников Тверской области

Мемориал подо Ржевом был торжественно открыт 30 июня
Алина ПЕТРОВА
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На открытии мемориала подо Ржевом 30 июня.На открытии мемориала подо Ржевом 30 июня.Фото: Александр ЖМУЛИН
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В ближайшем будущем правительство Тверской области планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов нашего региона. Мемориал был торжественно открыт сегодня, 30 июня, на открытии присутствовали президенты России и Белоруси.

Стало известно, что разработан региональный туристический маршрут «Земля воинской славы», предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.

В областном правительстве поясняют, эту инициативу поддержали ветераны Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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