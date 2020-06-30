Гроза с градом надвигается на Тверскую область

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:47:10+03:00

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На территории Тверской области, начиная с её западных районов, ожидается ухудшение погоды: дождь, гроза, местами может пройти град. Ветер усиливается, при грозе его порывы могут достигать 15-20 м/с.

О надвигающейся непогоде предупредил региональный главк МЧС со ссылкой на тверской гидрометцентр. В отдельных районах области стихия может бушевать до конца сегодняшнего дня.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают ответственно отнестись к собственной безопасности: не стоять в непогоду под линиями электропередачи, рекламными билбордами, шаткими остановками или недостроенными зданиями. Водителям следует тщательно соблюдать дистанцию и быть очень внимательными на дороге.

Телефон службы спасения - 01, с сотовых - 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU