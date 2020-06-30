2020-06-30T13:08:41+03:00
Общество

Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери

Он утверждён в Минздраве региона
Виктория ТУШКОВА
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В Твери утверждён традиционный летний график дезинфекции роддомов.В Твери утверждён традиционный летний график дезинфекции роддомов.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Твери утверждён график плановой дезинфекции роддомов и Областного перинатального центра имени Бакуниной. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Тверской области.

Областной роддом (бывший роддом №1 в Южном) закроют на плановую дезинфекцию с 27 июля по 10 августа.

Помещения роддома №5, что на Петербургском шоссе, д. 7Б, будут дезинфицировать с 17 августа по 31 августа.

Областной перинатальный центр (Петербургское шоссе, д.115, корп. 3) – с 7 по 21 сентября.

Что касается роддома №2 (Двор Пролетарки, д.151), здесь приём пациентов будет возобновлён с первого июля и продлится всё лето без перерывов, так как дезинфекция этого родильного дома уже завершается. Она началась 17 июня и заканчивается сегодня, 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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