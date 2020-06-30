2020-06-30T08:59:47+03:00
Общество

Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет

Таковы данные рейтинга доступности жилья в регионах РФ
Виктория ТУШКОВА
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Средняя стоимость квартиры на 60 квадратов на начало 2020 года в Тверской области составляла 2,8 млн рублей.Средняя стоимость квартиры на 60 квадратов на начало 2020 года в Тверской области составляла 2,8 млн рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Среднестатистической тверской семье из двух взрослых и ребёнка потребуется 8,5 лет чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м (на вторичном рынке). По данным прошлого года на это потребовалось бы 9,5 лет.

При этом средняя стоимость такой квартиры на начало 2020 года в Тверской области составляла 2,8 млн рублей.

Такие данные опубликованы в очередном исследовании "РИА рейтинг". Агентство составило рейтинг регионов РФ по доступности жилья. Тверская область оказалась в нём на 63 месте.

Исследователи использовали данные Росстата и Центробанка. Предполагалось, что дабы накопить на квартиру семья использует все средства, которые остаются после минимальных затрат, а также имеющиеся накопления.

Лидер рейтинга Магаданская область. Семье с одним ребёнком здесь потребуется копить на квартиру всего 1,6 года. А вот семьям Севастополя понадобится целых 15,5 лет.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди соседних с Тверской областью регионов мы занимаем предпоследнее место:

Вологодская область - 4,9 лет, 14 место

Московская область - 6 лет, 27 место

Смоленская область - 6,3 лет, 31 место

Ярославская область - 6,6 лет, 36 место

Новгородская область - 7,8 лет, 57 место

Тверская область - 8,5 лет, 63 место

Псковская область - 9,4 лет, 73 место

ИСТОЧНИК KP.RU

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