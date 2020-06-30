Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Среднестатистической тверской семье из двух взрослых и ребёнка потребуется 8,5 лет чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м (на вторичном рынке). По данным прошлого года на это потребовалось бы 9,5 лет.
При этом средняя стоимость такой квартиры на начало 2020 года в Тверской области составляла 2,8 млн рублей.
Такие данные опубликованы в очередном исследовании "РИА рейтинг". Агентство составило рейтинг регионов РФ по доступности жилья. Тверская область оказалась в нём на 63 месте.
Исследователи использовали данные Росстата и Центробанка. Предполагалось, что дабы накопить на квартиру семья использует все средства, которые остаются после минимальных затрат, а также имеющиеся накопления.
Лидер рейтинга Магаданская область. Семье с одним ребёнком здесь потребуется копить на квартиру всего 1,6 года. А вот семьям Севастополя понадобится целых 15,5 лет.
А КАК У СОСЕДЕЙ
Среди соседних с Тверской областью регионов мы занимаем предпоследнее место:
Вологодская область - 4,9 лет, 14 место
Московская область - 6 лет, 27 место
Смоленская область - 6,3 лет, 31 место
Ярославская область - 6,6 лет, 36 место
Новгородская область - 7,8 лет, 57 место
Тверская область - 8,5 лет, 63 место
Псковская область - 9,4 лет, 73 место
ИСТОЧНИК KP.RU