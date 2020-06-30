Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:22:00+03:00

Реальный размер средней пенсии в Тверской области за год вырос на 3,2% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Средний размер пенсии в Тверской области в апреле 2020 года по данным Тверьстата составил 14574 рубля. Это на 64,8% больше прожиточного минимума пенсионера, который на данный период составляет 8844 рубля.

Статистическое ведомство также приводит данные динамики реального размера пенсий (то есть их покупательной способности). В апреле 2020 года по отношению к апрелю 2019 года реальный размер средней пенсии в Тверской области вырос на 3,2%.

Напомним, ранее стала известна новая величина прожиточного минимума в Тверской области (за 1 квартал 2020 года ). Для пенсионеров она составила 8844 рубля в месяц, для ребёнка - 11235 рублей в месяц, для взрослого трудоспособного возраста - 11524 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU