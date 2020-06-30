2020-06-30T08:22:00+03:00
Экономика

Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей

Тверьстат опубликовал данные о среднем размере пенсий жителей региона
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Реальный размер средней пенсии в Тверской области за год вырос на 3,2%Реальный размер средней пенсии в Тверской области за год вырос на 3,2%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Средний размер пенсии в Тверской области в апреле 2020 года по данным Тверьстата составил 14574 рубля. Это на 64,8% больше прожиточного минимума пенсионера, который на данный период составляет 8844 рубля.

Статистическое ведомство также приводит данные динамики реального размера пенсий (то есть их покупательной способности). В апреле 2020 года по отношению к апрелю 2019 года реальный размер средней пенсии в Тверской области вырос на 3,2%.

Напомним, ранее стала известна новая величина прожиточного минимума в Тверской области (за 1 квартал 2020 года ). Для пенсионеров она составила 8844 рубля в месяц, для ребёнка - 11235 рублей в месяц, для взрослого трудоспособного возраста - 11524 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стал известен график плановой дезинфекции роддомов Твери
Данные по коронавирусной инфекции обновили в Тверской области
Центрально-лесной заповедник в Тверской области вновь открыт для посещения
В Тверской области осуждённые возвели стелу в память павших воинов
Стоимость проезда в тверских автобусах снизится на 4 рубля
Тверская семья с одним ребёнком может накопить на квартиру за 8,5 лет
Тверские пенсионеры в среднем получают 14,5 тысяч рублей
Средняя зарплата в Тверской области за год выросла на 4%
Библиотека Пушкина в Твери начала работать в обычном режиме
Юная "Мисс Тверь 2020" просит помочь в поисках попугайчика
Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки
Фонтаны, аттракционы и зоны отдыха возобновляют работу в Твери
В Тверской области больше 23 тысяч пенсионеров получили компенсации за взносы на капремонт
Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта