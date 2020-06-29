2020-06-29T07:57:09+03:00
Экономика

Прожиточный минимум увеличили в Тверской области

Утверждена величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 года
Виктория ТУШКОВА
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На душу населения прожиточный минимум составил 10671 рубль в месяц.На душу населения прожиточный минимум составил 10671 рубль в месяц.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области увеличен прожиточный минимум, об этом сообщает Тверьстат. Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2020 года утверждена Постановлением Правительства Тверской области № 290-пп от 24 июня 2020 года.

На душу населения прожиточный минимум составил 10671 рубль в месяц. Это на 272 рубля выше, чем предыдущий утверждённый прожиточный минимум (за 4-й квартал 2019 года). Для трудоспособного взрослого населения новая величина прожиточного минимума - 11524 рубля в месяц. Для пенсионеров - 8844 рубля в месяц. И для детей - 11235 рублей в месяц.

В Тверьстате также обнародовали величину составляющих прожиточного минимума за 1 квартал 2020 года на душу населения:

4867 рублей - на продукты питания;

2717 рублей - на услуги;

2310 рублей - на непродовольственные товары;

677 рублей - обязательные платежи и сборы.

Напомним, прожиточным минимумом принято считать минимальный уровень дохода, который необходим для обеспечения определённого уровня жизни, то есть стоимость условной потребительской корзины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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