2020-06-30T00:36:30+03:00
Дом. Семья

Юная "Мисс Тверь" просит помочь в поисках попугайчика Жемчужинки

Любимый питомец вылетел из окна и не вернулся
Ирина СЕРГЕЕВА
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Жемчужинка вылетела из окна и пропала. Фото: Александра ШведЖемчужинка вылетела из окна и пропала. Фото: Александра Швед
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29 июня "Юная мисс Тверь-2019" Александра Швед выложила на свой страничке в соцсетях трогательный, но вместе с тем грустный пост.

"Пропал попугай! 28 июня улетел волнистый попугай из дома на улице 1-Суворова, д.7. Пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация, звоните в любое время! Вознаграждение гарантируем"

"Комсомолка" связалась с девушкой. Александра пояснила, что красивая голубая птичка откликается на кличку Жемчужинка.

- Пожалуйста передайте всем, если вдруг кто-то увидит его на улице, пусть сообщат нам, - рассказала девушка. - Очень хочется найти попугайчика, ведь дома остался ее мальчик, он тоскует, да и вся наша семья тоже грустит....

Телефон для связи: 89038017217.

"Юная мисс Тверь-2019" Александра Швед Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Юная мисс Тверь-2019" Александра ШведФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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