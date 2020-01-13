2020-01-13T16:45:00+03:00
Общество

«Мечтать, мечтала, но всё-таки не поверила», - Юная мисс Тверь-2019 Александра Швед о своей победе

15-летняя девушка будет представлять наш регион в столице
Ирина ТАРАСОВА
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15-летняя девушка будет представлять наш регион в столице. Фото: из архива Александры Швед15-летняя девушка будет представлять наш регион в столице. Фото: из архива Александры Швед
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Канун новогодних праздников - это всегда красивое мероприятие Детский фестиваль красоты «Волшебный бал-2019», информационным партнером которого постоянно выступает «КП»-Тверь». Финал прошлого года не стал исключением. Подарки и призы от нашего издания получили две самые юные конкурсантки, выбранные редакционной коллегией.

И всё-таки кульминация праздника, организатор которого модельное агентство «New Fashion Look» - определение «Юной мисс Тверь-2019». Ею стала 15-летняя Александра Швед. Девушка учится в 12-й гимназии в классе лингвистического профиля. Изучает английский и французский. О будущем задумывается и пока мечтает учиться в Москве на дизайнера интерьера. Победа в конкурсе для Саши стала исполнением ее мечты.

Об этом мы и поговорили с девушкой после новогодних праздников.

Финал конкурса. Фото: предоставлено "New Fashion Look"

Финал конкурса. Фото: предоставлено "New Fashion Look"

- Если честно, не ожидала, что смогу выиграть. Я верю в себя, но на конкурсе были очень достойные конкурентки, - отзывается об участницах Александра. - Мечтать мечтала, но когда объявили «Юную мисс Тверь», всё-таки не поверила, что это происходит со мной. Первая мысль была, что ведущие ошиблись. Ну а когда стали корону надевать, конечно, была счастлива!

Солнечную улыбку девушки отметили все зрители в зале.

- Улыбкой я вся в маму, - признается Александра. - Она у меня самая лучшая и самая красивая. Тут даже нет сомнений.

Кстати, в модельное агентство девушку привела именно мама, для того чтобы дочь стала более уверенной в себе. Рост и внешность позволяли, и они решили попробовать. Да и в сам день конкурса Сашу в зале поддерживали родные: вместе с мамой папа, бабушка и младшая сестра. Родные верили, что Саша выиграет. Так и произошло.

Самым первым человеком, кто искренне поздравил Александру с победой, а вместе с тем и передал корону, стала ее подруга, "Юная мисс Тверь-2018" София Куликова.

Самой первой Александру с победой поздравила ее подруга, "Юная мисс Тверь-2018" София Куликова (слева). Фото: предоставлено "New Fashion Look"

Самой первой Александру с победой поздравила ее подруга, "Юная мисс Тверь-2018" София Куликова (слева). Фото: предоставлено "New Fashion Look"

Говоря о короне, Саша признается, что через год и ей придется отдавать главный приз следующей Юной мисс Тверь. «Если честно, будет жалко, но впереди год, поэтому я успею за год насладиться», - смеется девушка.

Что касается ближайших планов, то в конце марта Александра Швед представит Тверь в Москве на конкурсе «Юная мисс Россия».

Финальный выход в вечернем платье. Фото: предоставлено "New Fashion Look"

Финальный выход в вечернем платье. Фото: предоставлено "New Fashion Look"

Улыбкой я вся в маму, - признается Александра. Фото: из архива Александры Швед

Улыбкой я вся в маму, - признается Александра. Фото: из архива Александры Швед

ИСТОЧНИК KP.RU

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