Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:24:03+03:00

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Проект называется «Эконаставник – шаг к сохранению природного наследия Верхневолжья». Отвечает за него Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие».

НКО стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов с этим проектом. Его главная задача - улучшить мониторинг редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Тверской области и Красную книгу РФ.

Для этого на средства гранта запланированы курсы практической экологии для учителей биологии, географии, студентов-биологов Это поможет специалистам правильно организовать работу по сбору информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения краснокнижных видов.

Также запланирована региональная научно-практическая конференция «Природное наследие Тверской области» и выставка «Экология. Образование. Бизнес».

В проекте предполагается еще и провести перепроверку или, иначе говоря, пересчет редких и исчезающих растений и животных Красной книги Тверской области.

Еще одна цель - создание интернет-портала «Красная книга г. Твери и Калининского района Тверской области». Кроме того, запланировано издание «Красной книги Торопецкого района Тверской области. Птицы».

В 2020 году 29 НКО из нашего региона получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов. Всего это более 56,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU