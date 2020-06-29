Тверскую "Красную книгу" перепроверят за счет президентского гранта
Проект называется «Эконаставник – шаг к сохранению природного наследия Верхневолжья». Отвечает за него Тверская региональная экологическая общественная организация «Наследие».
НКО стала одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов с этим проектом. Его главная задача - улучшить мониторинг редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Тверской области и Красную книгу РФ.
Для этого на средства гранта запланированы курсы практической экологии для учителей биологии, географии, студентов-биологов Это поможет специалистам правильно организовать работу по сбору информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения краснокнижных видов.
Также запланирована региональная научно-практическая конференция «Природное наследие Тверской области» и выставка «Экология. Образование. Бизнес».
В проекте предполагается еще и провести перепроверку или, иначе говоря, пересчет редких и исчезающих растений и животных Красной книги Тверской области.
Еще одна цель - создание интернет-портала «Красная книга г. Твери и Калининского района Тверской области». Кроме того, запланировано издание «Красной книги Торопецкого района Тверской области. Птицы».
В 2020 году 29 НКО из нашего региона получили поддержку от Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов. Всего это более 56,7 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU