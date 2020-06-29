2020-06-29T15:28:22+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора проверили чистоту воды на тверских пляжах

Там, где вода не соответствует гигиеническим нормам, купаться не советуют
Виктория ТУШКОВА
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Качество воды в Тверце специалисты сочли удовлетворительным.Качество воды в Тверце специалисты сочли удовлетворительным.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В июне 2020 года в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты тверского Управления Роспотребнадзора проанализировал качество воды в местах массового отдыха горожан.

Пробы воды делались на Волге, в районе набережной Афанасия Никитина (там располагается так называемый городской пляж), другом излюбленном месте отдыха - на карьерах возле Константиновки, а также в Первомайском посёлке на Тьмаке и в Тверце у Тверецкого моста.

По паразитологическим показателям все пробы были в норме, что радует. Что касается микробиологии, то здесь хорошо показала себя только вода в Тьмаке и Тверце. А вот на городском пляже и на карьерах микробиологические показатели выходили за пределы нормы.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал о том, что песок на тверских пляжах вреден для здоровья. Что, однако, не смущало отдыхающих, заполнивших пляжи в хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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