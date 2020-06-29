Специалисты Роспотребнадзора проверили чистоту воды на тверских пляжах

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:28:22+03:00

Там, где вода не соответствует гигиеническим нормам, купаться не советуют

Изменить размер текста: A A

В июне 2020 года в рамках социально-гигиенического мониторинга специалисты тверского Управления Роспотребнадзора проанализировал качество воды в местах массового отдыха горожан.

Пробы воды делались на Волге, в районе набережной Афанасия Никитина (там располагается так называемый городской пляж), другом излюбленном месте отдыха - на карьерах возле Константиновки, а также в Первомайском посёлке на Тьмаке и в Тверце у Тверецкого моста.

По паразитологическим показателям все пробы были в норме, что радует. Что касается микробиологии, то здесь хорошо показала себя только вода в Тьмаке и Тверце. А вот на городском пляже и на карьерах микробиологические показатели выходили за пределы нормы.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предупреждал о том, что песок на тверских пляжах вреден для здоровья. Что, однако, не смущало отдыхающих, заполнивших пляжи в хорошую погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU