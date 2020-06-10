«Если кто и заболеет, то лишь перекупавшись»: тверичане уверены, что на пляже коронавируса нет и отдыхают вопреки запрету

Лето 2020 года, начинавшееся с холода и дождей, опомнилось и подарило Твери несколько по-настоящему жарких дней. В тридцатиградусную жару горожане, послав самоизоляцию и все свои опасения в пекло, устремились на пляжи.

Ну а «КП»-Тверь» провела традиционную инспекцию по любимым всеми местам летнего отдыха.

Городской пляж

По дороге сюда проходим мимо спортивной и детской площадок. Их посещение, так же как и посещение пляжей, в Тверской области запрещено. Таковы требования режима повышенной готовности, который пока никто не отменял.

Тем не менее, на спортивной площадке много молодёжи, а на детской вообще полный ералаш. Ребятня катается с горок, прыгает и бегает, избавляясь от переизбытка нескончаемой детской энергии. Родители иногда подзывают своих чад вытереть нос, да попить воды.

На детской площадке шум, гам и весёлая возня.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Каждый день сюда приходим, - не скрывает симпатичная Мария, гуляющая на площадке с дочкой.

- А если оштрафуют?

- Полицейские нас не трогают.

- А как же коронавирус? Не боитесь?

Симпатичная Мария лишь улыбается в ответ, а ещё одна женщина, услышав разговор, вздыхает и даёт энергичную отмашку рукой: мол, надоел коронавирус ваш, отстаньте.

Спускаемся на пляж. Песок не чистый и не грязный на вид. Пара сигаретных бычков, несколько фантиков - терпимо. Столпотворения нет, но народу много. Люди греют спины на солнце и плещутся в воде. Мальчишки заныривают с разбега, хлебают водицу ртом.

На городском пляже, официально закрытом, многолюдно.Фото: Виктория ТУШКОВА

Под грибком принимает солнечные ванны дама пенсионного возраста, представившаяся Татьяной Юрьевной.

- Тут если кто и заболеет, так только перекупавшись! Вон компания – час уже не вылезают! - Татьяна Юрьевна убеждена, что на пляже коронавирус не страшен. – А солнце любой вирус уничтожит. Здесь, наоборот, чувствуешь себя лучше. Да ещё и пыль-грязь смыть – воды то нет!

Туалеты на пляже не работают. Не удивительно, конечно: пляжи сегодня официально закрыты. Но припоминается нам, что так же заколочены кабинки были и год назад, из-за чего отдыхающие массово бегали «в кустики».

Карьеры

С прошлого лета, когда мы ещё не знали страшного слова «коронавирус», здесь не поменялось ровным счётом ничего. Тот же смоляной хвойный запах, перебиваемый автомобильными выхлопами, те же загорающие люди, тот же счастливый визг детей, брязгающихся в воде, и тот же мусор повсюду. Про мусор это не для красного словца – его на самом деле много, обстановка в некоторых местах просто свинская.

Привычная картина человеческого свинства.Фото: Виктория ТУШКОВА

Зато водица приятная – солнце прогревает стоячую воду довольно быстро. Но на карьеры приезжают не только искупнуться, но и провести несколько расслабленных часов, а то и целый день. Поэтому здесь же люди бесстрашно перекусывают и угощают чем-то детей.

Машины и квадроциклы стоят на карьерах по всей береговой линии. Поток прибывающих автомобилей нескончаем. Со въезда в Старую Константиновку и до железнодорожного переезда то и дело образуется пробка. Ситуацию усугубляют дорожные работы. Водители говорят, что вечером тут вообще всё встаёт.

На карьерах многие проводят долгие часы: загорают, купаются, здесь же и едят.Фото: Виктория ТУШКОВА

Тверца, Красинский мост

Визуально здесь немного почище. Но и народу меньше. С одной стороны моста (той, что смотрит вверх по течению реки) пляж давно зарос зеленью. Лишь единицы пробираются сюда по практически неразличимым тропкам, виляющим сквозь кусты и кострища, чтобы насладиться теплом вдали от шума. По дороге встречаем забытый кем-то мангал. Некоторые признаки весьма очевидно указывают, что сюда частенько ходят справить нужду.

С другой стороны моста сохранился небольшой песчаный пляжик, и выглядит он как маленький филиал городского пляжа. А прямо под мостом какой-то не очень ответственный автомобилист, экономя невеликие деньги, моет свою машину.

Маленький филиал городского пляжа расположился под Красинским мостом.Фото: Виктория ТУШКОВА

Мимо проходит атлетически сложённый мужчина в плавках.

- Частенько сюда ходите?

- Что вы, первый раз.

- А вируса или ещё заразы какой не боитесь?

- Ко мне не пристаёт! – ответствует мужчина и гордо удаляется.

Намусорить успели и на Тверце.Фото: Виктория ТУШКОВА

Серебряковская пристань

Свалок и кострищ тут, как и у Красинского моста, немного меньше, чем было год назад. Но лето ещё только началось.

Люди, как и прежде, гуляют здесь с собаками. Зато воздух какой! Прохладу по дороге к пляжу дарит сень деревьев, пахнет зеленью и такой приятной сыростью. Птицы щебечут.

Сам пляж небольшой и оживлённый. Рядом, в маленьких зелёных заводях, самоизолируются вместе с утками любители свежего воздуха и одиночества.

Небольшой пляж на Серебряковской пристани пользуется популярностью.Фото: Виктория ТУШКОВА

Дикий пляж у водной станции

Нам удалось обнаружить ещё одно местечко, превратившееся в оживлённый стихийный пляж. Сразу за бывшим рестораном «Викинг» греют тела на солнышке и купаются люди.

Тут весьма уютно и даже несколько экзотично. Похоже на пляж в небольшом южном городе типа Геленджика.

Сверху, над пляжем,– прохладная зелёная аллея. А к воде ведёт лестница – чем не Черноморское побережье! Людей достаточно, но сильно намусорить пока, к счастью, не успели.

Новый стихийно образовавшийся пляжик на водной станции.Фото: Виктория ТУШКОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что-то тут не чисто! Социально-гигиенический мониторинг почвы в местах летнего отдыха тверичан показал, что пляжи, выглядящие относительно чистыми, кое-что скрывают.

Это нельзя уловить глазом, но остаётся фактом, подтверждённым специалистами регионального Роспотребнадзора: микробиологические показатели песка на городском пляже, а также песка возле Тверцы (забор делали у Тверецкого моста) не соответствуют нормам. С санитарно-химическими и паразитологическими показателями здесь пока порядок.

А вот карьеры и берег Тверцы в Первомайском посёлке показали соответствие нормам по всем показателям.

Оговоримся, правда, что исследование проводилось в мае. Он был холодным и люди на пляжах бывали редко. Так что летом ситуация ещё может измениться.