Самозанятым Тверской области напомнили, что они могут получить господдержку

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:33:42+03:00

Узнать, на какие меры господдержки могут претендовать самозанятые, можно на сайте регионального центра "Мой бизнес". Фото: Александр ЖМУЛИН

Для этого им необходимо зарегистрироваться

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Осталось два дня до вступления в силу в регионе специального налогового режима для самозанятых граждан. Он вводится по инициативе губернатора Игоря Рудени.

«Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики, - отметил Игорь Руденя на заседании президиума областного правительства, где обсуждался проект.

Суть режима в том, что самозанятые смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% (при предоставлении услуг физическим лицам), 6% - (при предоставлении услуг юридическим лицам).

Для этого им необходимо зарегистрироваться при помощи мобильного приложения «Мой налог» от Федеральной налоговой службы».

Как сообщает областное правительство, тогда самозанятые граждане региона смогут в том числе претендовать на меры господдержки малого и среднего бизнеса. Это и льготные кредиты, и субсидии и гранты, льготы по налогам, и т.д. Подробнее об этом можно узнать на сайте регионального Центра «Мой бизнес».

Также самозанятые смогут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках. Эта мера будет действовать до 2028 года — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход.

ИСТОЧНИК KP.RU