Скульптор памятника Ржевского мемориала показал, что лепит на самоизоляции

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:01:31+03:00

Вот в таком прекрасном местечке сидят на самоизоляции скульптор и архитектор Ржевского мемориала. Фото: vk.com/Андрей Коробцов.

Автор монумента находится на карантине перед открытием мемориального комплекса в Тверской области

Изменить размер текста: A A

Автор монументального памятника Советскому Солдату на Ржевском мемориале Андрей Коробцов уже две недели находится на самоизоляции. Это вынужденная мера перед открытием мемориального комплекса в Тверской области, на которую прибудет президент Владимир Путин.

Скульптор, похоже, не особо скучает на карантине. А вчера поделился видео на своей странице в соцсети, где показал какую фигурку слепил на самоизоляции. Это маленькое изваяние прекрасной изящной девушки, застывшей в мелодраматической позе балерины. Кажется, что она вот-вот сорвется и куда-то побежит...

Творение рук Андрея Коробцова на карантине. Фото: кадр из видео на странице Андрея Коробцова в vk.com

Место для самоизоляции у Андрея Коробцова - отличное. Находится в Подмосковье.

- Отсиживаем срок мы в усадьбе Марфино!!! Фантастическое место, очень красиво!! - написал Андрей в соцсети.

Отбывает он карантин не один, а со своим коллегой и другом - архитектором Ржевского мемориала Константином Фоминым. Впрочем ждать им осталось не долго.

Напомним, что официальное открытие Ржевского мемориала назначено на 30 июня. Владимир Путин пригласил на него главу республики Беларусь Александра Лукашенко.

VID_20200628_133704.mp4.

ИСТОЧНИК KP.RU