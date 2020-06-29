2020-06-29T09:34:06+03:00
Дом. Семья

Покалеченную сову спасают в центре реабилитации диких животных «Ромашка» в Тверской области

За последние десять дней это уже вторая травмированная в ДТП сова, которую привезли в центр
Виктория ТУШКОВА
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Новая питомица центра "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276Новая питомица центра "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276
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В центре реабилитации диких животных "Ромашка", что в Зубцовском районе, новый "пациент": к биологам привезли искалеченную болотную сову.

- К нам приехала следующая болотная сова, на сей раз с переломом ноги и крыла и опять участница ДТП, - сообщили в соцсети учёные-биологи центра "Ромашка".

Это уже вторая болотная сова, поступившая в центр за 10 дней. Первая была привезена из Новосибирского Центра реабилитации. Вторая, как пишут биологи, прибыла "практически из того же места". Обе совы, что называется, "невыпускные". Из-за травм они больше не смогут быть полноценными лесными жителями и останутся в "Ромашке".

- Первая совушка, поступившая с сотрясением головного мозга и переломом обоих лап, уже чувствует себя не плохо, активно ест и даже пытается приподниматься на лапах, которые пока, увы, еще не действуют, - рассказывают в "Ромашке".

Что касается вновь прибывшей питомицы, то её реабилитация только начата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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