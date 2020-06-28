2020-06-28T18:07:09+03:00
Общество

В Тверской области автомобилисты не дали урагану парализовать движение

Это произошло в Рамешковском районе
Алексей АНДРЕЕВ
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Автомобилистам помогло то, что у одного из них с собой была бензопила. Фото: Владимир ВолковАвтомобилистам помогло то, что у одного из них с собой была бензопила. Фото: Владимир Волков
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В результате грозы и ураганного ветра, которые сегодня обрушились вместе с градом на Рамешковский район, повалило немало деревьев. В том числе завалы днем стали преградой для автомобилистов на участке дороги перед деревней Погорельцы (между Сутоками и Кушалино). Но не тут то было...

В этом месте на дороге из-за завала встало несколько машин. Сидевшие за рулем мужчины и их пассажиры не стали ждать помощи и решили проблему сами. Благо, что у одного из автомобилистов при себе оказалась бензопила.

В итоге деревья были распилены и стащены на обочину с дороги. Причем мужикам пришлось шесть раз останавливаться и вылезать из машины - столько завалов они встретили. И все расчистили.

Преграда из деревьев заставила остановиться несколько машин. Фото: Владимир Волков

Преграда из деревьев заставила остановиться несколько машин. Фото: Владимир Волков

Автомобилистам пришлось шесть раз останавливаться, чтобы расчистить себе дорогу. Фото: Владимир Волков

Автомобилистам пришлось шесть раз останавливаться, чтобы расчистить себе дорогу. Фото: Владимир Волков

ИСТОЧНИК KP.RU

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