Шквальный ветер и град обрушились на некоторые территории Тверской области
Сегодня днем на некоторые территории региона к северу от Твери налетел ураган с грозой, проливным дождем да еще и обильным градом в придачу. Эпицентром разгула стихии стал Рамешковский район.
На дорогах и на улицах поселка Рамешки и окрестных деревень шквальным ветром валило деревья. Град, к несчастью огородников, побил растения на участках.
Люди в соцсетях жаловались на непогоду и делились фотографиями.
В поселке в итоге возникли проблемы с электроснабжением. Устранением последствий грозы занимаются сотрудники МЧС.
Сообщений о том, что кто-то пострадал в результате разгула стихии не поступало.
Вот такой град выпал в рамешках. Фото: vk.com/Любовь Зиткова.
Для огородников град стал бедой. Фото: vk.com/Дмитрий Балякин
Устраняют последствия шквального ветра и грозы сотрудники МЧС. Фото: vk.com/Елена Кучкина
ИСТОЧНИК KP.RU