2020-06-28T17:09:48+03:00
Общество

Шквальный ветер и град обрушились на некоторые территории Тверской области

Там повалило деревья и побило растения в огородах
Алексей АНДРЕЕВ
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Вот такая картина открылась автомобилистам на одной из дорог в Рамешковском районе после разгула стихии. Фото: vk.com/Арина ШакироваВот такая картина открылась автомобилистам на одной из дорог в Рамешковском районе после разгула стихии. Фото: vk.com/Арина Шакирова
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Сегодня днем на некоторые территории региона к северу от Твери налетел ураган с грозой, проливным дождем да еще и обильным градом в придачу. Эпицентром разгула стихии стал Рамешковский район.

На дорогах и на улицах поселка Рамешки и окрестных деревень шквальным ветром валило деревья. Град, к несчастью огородников, побил растения на участках.

Люди в соцсетях жаловались на непогоду и делились фотографиями.

В поселке в итоге возникли проблемы с электроснабжением. Устранением последствий грозы занимаются сотрудники МЧС.

Сообщений о том, что кто-то пострадал в результате разгула стихии не поступало.

Вот такой град выпал в рамешках. Фото: vk.com/Любовь Зиткова.

Вот такой град выпал в рамешках. Фото: vk.com/Любовь Зиткова.

Для огородников град стал бедой. Фото: vk.com/Дмитрий Балякин

Для огородников град стал бедой. Фото: vk.com/Дмитрий Балякин

Устраняют последствия шквального ветра и грозы сотрудники МЧС. Фото: vk.com/Елена Кучкина

Устраняют последствия шквального ветра и грозы сотрудники МЧС. Фото: vk.com/Елена Кучкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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