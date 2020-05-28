Налоговый режим для самозанятых в Твери 2020: когда начнёт действовать, кого касается, размер ставки налога

Новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан начнёт действовать в Тверской области с 1 июля 2020 года. Документ был одобрен Заксобранием региона 28 мая.

Кто такте самозанятые? Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

В правительстве региона поясняют - эта мера позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

При фиксации расчётов потребуется указать стоимость и название услуги, указать категорию покупателя (физическое или юридическое лицо). Формирование чека и отправка данных в ФНС будет осуществляться автоматически. Также доступна возможность автоматического списания налоговых платежей по ставке 4 или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.