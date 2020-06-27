В Твери начались регулярные литургии в «Спасе Златоглавом»

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:49:20+03:00

Службы в храме будут вестись каждую субботу в 10:00. Фото: Тверская епархия

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Сегодня 27 июня в 10:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери состоялось богослужение. С него в храме начинаются регулярные литургии. Они будут проходить по субботам в 10.00. Об этом сообщает Тверская епархия.

Сегодняшнюю службу, а также следующие пока будут проводить священники из Воскресенского кафедрального собора города.

Помогает им, наполняя храм благим пением, Тверской молодежный хор, которому дали название "Преображение".

Напомним, что Спасло-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

В 1935 году собор был взорван большевиками.

Возрождение святыни православных верующих тверского края началось в 2014 году. В 2019-м на возрождаемый собор были подняты купола.

ИСТОЧНИК KP.RU