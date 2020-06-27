В Твери начались регулярные литургии в «Спасе Златоглавом»
Сегодня 27 июня в 10:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Твери состоялось богослужение. С него в храме начинаются регулярные литургии. Они будут проходить по субботам в 10.00. Об этом сообщает Тверская епархия.
Сегодняшнюю службу, а также следующие пока будут проводить священники из Воскресенского кафедрального собора города.
Помогает им, наполняя храм благим пением, Тверской молодежный хор, которому дали название "Преображение".
Напомним, что Спасло-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.
В 1935 году собор был взорван большевиками.
Возрождение святыни православных верующих тверского края началось в 2014 году. В 2019-м на возрождаемый собор были подняты купола.
ИСТОЧНИК KP.RU