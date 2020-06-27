2020-06-27T09:45:37+03:00
Общество

Игорь Руденя поздравил тверскую молодежь

Губернатор обратился к юному поколению региона в связи с их днем
Алексей АНДРЕЕВ
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Губернатор вновь обратился к молодежи региона. Фото: ПТОГубернатор вновь обратился к молодежи региона. Фото: ПТО
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27 июня в России отмечается День молодёжи. В связи с этим губернатор Игорь Руденя решил поздравить тверских юношей и девушек.

- Молодежь обладает огромным созидательным потенциалом и от его реализации зависит будущее Верхневолжья и всей России. В Тверской области по праву гордятся достижениями наших юных жителей, - отметил в своем обращении к молодежи Игорь Руденя.

Напомним, что вчера, в преддверие Дня молодежи, губернатор в онлайн-режиме пообщался с 22 выпускниками школ региона, получившими золотую медаль "За особые успехи в учении".

ИСТОЧНИК KP.RU

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