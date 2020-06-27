Игорь Руденя поздравил тверскую молодежь
27 июня в России отмечается День молодёжи. В связи с этим губернатор Игорь Руденя решил поздравить тверских юношей и девушек.
- Молодежь обладает огромным созидательным потенциалом и от его реализации зависит будущее Верхневолжья и всей России. В Тверской области по праву гордятся достижениями наших юных жителей, - отметил в своем обращении к молодежи Игорь Руденя.
Напомним, что вчера, в преддверие Дня молодежи, губернатор в онлайн-режиме пообщался с 22 выпускниками школ региона, получившими золотую медаль "За особые успехи в учении".
ИСТОЧНИК KP.RU
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