Игорь Руденя поздравил тверскую молодежь

27 Июнь 2020 2020-06-27T09:45:37+03:00

Губернатор обратился к юному поколению региона в связи с их днем

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27 июня в России отмечается День молодёжи. В связи с этим губернатор Игорь Руденя решил поздравить тверских юношей и девушек.

- Молодежь обладает огромным созидательным потенциалом и от его реализации зависит будущее Верхневолжья и всей России. В Тверской области по праву гордятся достижениями наших юных жителей, - отметил в своем обращении к молодежи Игорь Руденя.

Напомним, что вчера, в преддверие Дня молодежи, губернатор в онлайн-режиме пообщался с 22 выпускниками школ региона, получившими золотую медаль "За особые успехи в учении".

ИСТОЧНИК KP.RU