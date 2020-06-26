По видеосвязи губернатор Игорь Руденя поздравил медалистов Тверской области с окончанием школы
26 июня губернатор Игорь Руденя по видеосвязи поздравил с окончанием школы выпускников Тверской области, получивших золотую медаль "За особые успехи в учении". С главой региона пообщались 22 медалиста из Твери, Торжка, Удомли, Старицы, Селижарово, Ржева, Фирово, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Нелидовского городского округа и Западнодвинского района.
- В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. Тверская область гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот "золотой стандарт", который вы уже задали в своей жизни", - обратился к выпускникам Игорь Руденя.
Всего в этом году с золотой медалью закончили школу 719 выпускников. Это на 214 человек больше, чем в 2019-м году. Имена каждого будут занесены в Книгу почёта "Золотая молодежь Верхневолжья".
ИСТОЧНИК KP.RU