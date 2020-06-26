2020-06-26T17:31:21+03:00
Дом. Семья

У берега Волги жители Твери сняли на видео бобра

Животное лакомилось ветками ивы
Ольга ТРОФИМОВА
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Бобр в Волге Фото:vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Антон ЧуприковБобр в Волге Фото:vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Антон Чуприков
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Жители Твери, отдыхая на берегу Волги в черте города, сняли на видео большого бобра. Сначала отдыхающие подумали, что это выдра, но когда из воды показался лопатообразный хвост, стало понятно, что это бобр.

Довольно упитанный, грызун поднялся во весь рост, сорвал веточку ивы и начал невозмутимо ее грызть.

- Есть надежда, что вода в речке еще пригодна для купания, - написал в публикации в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети автор видеозаписи.

Напомним, что неделей ранее бобра "засекли" в реке Лазури в парке Победы.

В Волге жители Твери сняли на видео бобра .Автор: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Антон Чуприков

ИСТОЧНИК KP.RU

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