2020-06-26T17:02:58+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Тверской области напомнили детям о правилах дорожного движения

Акция "Безопасные каникулы" состоялась в Бологовском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Школьникам напомнили о безопасности в летний период Фото: УГИБДД России по Тверской областиШкольникам напомнили о безопасности в летний период Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Автоинспекторы по Бологовскому району провели акцию "Безопасные каникулы". Детям напомнили о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах в период летних каникул.

Ребятам рассказали о "дорожных ловушках", которые могут поджидать их во дворах: детей-пешеходов, а также на велосипедах и самокатах водителям может быть не видно из-за припаркованных автомобилей, кустов, деревьев и иных препятствий.

Сотрудники Госавтоинспекции на практике показали, как избежать опасных ситуаций, продемонстрировав правильное поведение при переходе проезжей части во дворе. Напомнили о том, как и где можно кататься на велосипедах, какие требования предъявляются к велосипедистам и экипировке.

Инспекторы ОДН ЛО МВД России на ст. Бологое также напомнили ребятам о правилах поведения и мерах безопасности на железнодорожной дороге.

Участники акции получили памятки по безопасности в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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