В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукции
На вопросы ответят специалисты
В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукцииФото: Татьяна Коркина
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29 июня 2020 года в Управлении Россельхознадзора по Тверской области будет организована "горячая линия" по вопросам профилактики нарушений законодательства в области фитосанитарного контроля, семенного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки.
На вопросы звонивших с 9:00 до 13:00 будут отвечать специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля.
Звонить можно по телефону: 8 (4822) 50-98-01.
ИСТОЧНИК KP.RU