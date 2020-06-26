26 Июнь 2020 2020-06-26T16:54:04+03:00

В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукции Фото: Татьяна Коркина

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29 июня 2020 года в Управлении Россельхознадзора по Тверской области будет организована "горячая линия" по вопросам профилактики нарушений законодательства в области фитосанитарного контроля, семенного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки.

На вопросы звонивших с 9:00 до 13:00 будут отвечать специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля.

Звонить можно по телефону: 8 (4822) 50-98-01.

ИСТОЧНИК KP.RU