2020-06-26T16:54:04+03:00
Общество

В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукции

На вопросы ответят специалисты
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукцииВ Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукцииФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

29 июня 2020 года в Управлении Россельхознадзора по Тверской области будет организована "горячая линия" по вопросам профилактики нарушений законодательства в области фитосанитарного контроля, семенного контроля и надзора за качеством зерна и продуктов его переработки.

На вопросы звонивших с 9:00 до 13:00 будут отвечать специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля.

Звонить можно по телефону: 8 (4822) 50-98-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берега Волги жители Твери сняли на видео бобра
В Ботаническом саду Твери зацвела редкая орхидея "Башмачок королевы"
Госавтоинспекторы Тверской области напомнили детям о правилах дорожного движения
В Россельхонадзоре по Тверской области пройдет "горячая линия" о качестве и безопасности сельхозпродукции
Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по проверке автобусов
Дважды герой: В Тверской области наградили школьника Сашу Недоступова, спасшего тонувших детей
В Тверской области изменится расписание пригородных поездов
На участок для голосования жительница Твери пришла с домашним питомцем
В Бологовском районе Тверской области старую остановку превратили в арт-объект
Для тверских предпринимателей снизили ставки по льготным кредитам
К Дню города музейно-выставочный центр запустил онлайн-конкурс рисунков о Твери
Жителям Тверской области синоптики обещают жаркую субботу
На оживлённом проспекте в Твери девушка-водитель помогла пожилой женщине перейти дорогу
В Заволжский район Твери забрёл оленёнок