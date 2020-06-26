Жителям Тверской области синоптики обещают жаркую субботу
МЧС напоминает о правилах безопасности
Жителей Тверской области предупредили о жареФото: Ирина ТАРАСОВА
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26 июня ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской Гидрометцентр, предупредило жителей Верхневолжья о сильной жаре.
По информации синоптиков, 26 и 27 июня, воздух в отдельных районах прогреется до +30 градусов.
В ночь на воскресенье не исключены дожди и грозы.
Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о необходимости соблюдать правила безопасности в жару и просят воздержаться от нахождения на улице в часы сильной солнечной активности.
ИСТОЧНИК KP.RU