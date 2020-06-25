В Тверь спешит освежающая прохлада

Суббота, 27 июня, станет самым жарким днём за последнее время: +27 градусов в тени, а на солнце выше +30. А дальше - время взбодриться! К нам спешит североатлантический циклон, который окутает регион свежестью и прохладой.

- Атмосферное давление будет снижаться: с 758 миллиметров в пятницу до 742 миллиметров ртутного столба ко вторнику. Такого у нас не было давно, - рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В воскресенье +24 и высокая вероятность гроз, спровоцированных столкновением с тёплым воздухом холодных воздушных масс, которые со своей периферии гонит к нам циклон.

В понедельник уже всего +20, осадки если и будут, то небольшие. Во вторник и среду +21...+22 градуса, без осадков.

Ветер за эти дни поменяет направление не раз: с северо-восточного на западное в субботу, в понедельник - на восточное, во вторник - на юго-восточное. Так что во второй половине будущей рабочей недели погода вновь может поменяться. Но пока об этом говорить рано, наслаждаемся прохладой!