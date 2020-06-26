2020-06-26T11:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области тесты на коронавирус сдали 110 399 человек

За сутки проведено 2614 исследований
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери за сутки проведено 2614 исследований на коронавирус Фото: ПТОВ Твери за сутки проведено 2614 исследований на коронавирус Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 26 июня, в регионе обследовано 110 399 человек. За минувшие сутки проведено 2614 исследований.

Тестирование на инфекцию проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области после коронавируса выписаны еще 56 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели - 2179. Еще 1176 пациентов остаются под наблюдением медиков. 64 человека скончались.

За минувшие сутки выявлено 55 новых случая заболевания. Всего зараженных на 26 июня - 3419.

ИСТОЧНИК KP.RU

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