В Тверской области тесты на коронавирус сдали 110 399 человек
В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 26 июня, в регионе обследовано 110 399 человек. За минувшие сутки проведено 2614 исследований.
Тестирование на инфекцию проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.
По оперативным данным за сутки в Тверской области после коронавируса выписаны еще 56 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели - 2179. Еще 1176 пациентов остаются под наблюдением медиков. 64 человека скончались.
За минувшие сутки выявлено 55 новых случая заболевания. Всего зараженных на 26 июня - 3419.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»