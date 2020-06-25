2020-06-25T13:13:42+03:00
Общество

В Тверской области более 3000 семей получили подарки для новорожденных

Их дарят каждому ребенку
Ольга ТРОФИМОВА
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Семьям с новорожденными детьми вручено 3399 подарочных наборовСемьям с новорожденными детьми вручено 3399 подарочных наборовФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Тверской области в 2020 году семьям с новорожденными детьми вручено 3399 подарочных наборов.

Напомним, подарки получает каждая семья, где родился малыш. В случае рождения двоих и более детей, подарок получает каждый новорожденный. Их вручают с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

В набор входит 58 предметов: постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

На обеспечение подарочных наборов в 2020 году в бюджете Тверской области заложено 116,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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