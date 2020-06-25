В Тверской области более 3000 семей получили подарки для новорожденных
В Тверской области в 2020 году семьям с новорожденными детьми вручено 3399 подарочных наборов.
Напомним, подарки получает каждая семья, где родился малыш. В случае рождения двоих и более детей, подарок получает каждый новорожденный. Их вручают с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".
В набор входит 58 предметов: постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.
Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.
На обеспечение подарочных наборов в 2020 году в бюджете Тверской области заложено 116,4 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU