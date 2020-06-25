Жителей Тверской области предупредили о жаре в ближайшие два дня

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской Гидрометцентр, предупредило жителей Верхневолжья о сильной жаре. В ближайшие два дня, 25 и 26 июня, воздух в отдельных районах прогреется до +30 градусов. В связи с этим спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности в жару и просят воздержаться от нахождения на улице в часы сильной солнечной активности.

ИСТОЧНИК KP.RU