Губернатор Тверской области Игорь Руденя призвал жителей исполнить свой гражданский долг

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:00:20+03:00

И принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

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В 8:00 утра 25 июня на участках в Тверской области началось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

- Принять участие в голосовании – наш гражданский долг. Сегодня от голоса каждого гражданина зависит благополучие нашей страны. Уверен, что Верхневолжье примет активное участие в обеспечении стабильности и достойного будущего нашей Родины, - обратился к жителям губернатор Игорь Руденя.

Глава региона также подчеркнул, что голосовать можно не только на участках для голосования, но и по месту работы, месту жительства, на придомовых территориях. Процесс будет организован в соответствии со всеми нормами санитарной безопасности.

Результаты Общероссийского голосования в Тверской области, по информации облизбиркома, будут известны 2 июля.

Получить ответы на вопросы, касающиеся голосования, можно на "горячей линии" Центральной избирательной комиссии РФ по телефону: 8-800-200-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU