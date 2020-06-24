Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:25:23+03:00

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В Тверской области нашлась пропавшая ранее шестнацатилетняя девушка.

Известно, что она пропала 22 июня. Несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Хотилово Бологовского района и отсутствовала несколько дней.

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту безвестного исчезновения девушки была организована доследственная проверка.

- Несовершеннолетняя найдена, опрошена следователем, противоправных действий в отношении нее не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU