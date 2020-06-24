Несовершеннолетняя девушка нашлась в Тверской области
В Тверской области нашлась пропавшая ранее шестнацатилетняя девушка.
Известно, что она пропала 22 июня. Несовершеннолетняя ушла из дома в деревне Хотилово Бологовского района и отсутствовала несколько дней.
Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту безвестного исчезновения девушки была организована доследственная проверка.
- Несовершеннолетняя найдена, опрошена следователем, противоправных действий в отношении нее не совершалось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU