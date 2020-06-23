Шестнадцатилетняя девушка ушла из дома в Тверской области

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:12:35+03:00

Девушка ушла из дома 22 июня Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области организованы поиски несовершеннолетней Натальи Валерьевны Александровой, 2004 года рождения. 22 июня девушка ушла из дома в деревне Хотилово Бологовского района и до настоящего времени не вернулась.

По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователем Следственного комитета осуществлен выезд по месту последнего пребывания девушки. Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней не обнаружено. Опрошены родственники пропавшей.

Всех, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просят звонить в следственное управление регионального СКР по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU