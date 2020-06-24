В Твери возобновлено движение по улице Склизкова
Ремонт на участке завершен
Накануне на участке положили новый асфальт Фото:"Тверь Водоканал"
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В 13:00 дня 24 июня в Твери открыли проезд по улице Склизкова в Московском районе Твери. Об этом сообщила пресс-служба "ТверьВодоканал".
Накануне участок, на котором проводились ремонтные работы, был заасфальтирован.
Напомним, проезд на пересечении Склизкова и Волоколамского проспекта из-за ремонта линии холодного водоснабжения был перекрыт с 18 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU