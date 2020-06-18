В Твери из-за ремонта на водопроводных сетях перекрыта улица Склизкова

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:17:27+03:00

Большой котлован разрыт в районе пересечения с Волоколамским проспектом

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В Твери перекрыта улица Склизкова: на неё нельзя повернуть с Волоколамского проспекта в сторону Орджоникидзе. На Склизкова разрыт большой котлован: коммунальщики ведут ремонт водопроводных сетей.

Волоколамский проспект движется в нормальном режиме (по состоянию на 12:00), затруднения движения не наблюдается. По Склизкова в сторону улицы Орджоникидзе проезжая часть перекрыта полностью. Для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки.

Если вы планируете ехать по улице Склизкова, продумайте путь объезда данного участка.

Ремонт водопроводных сетей на улице Склизкова.Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU