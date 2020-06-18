В Твери из-за ремонта на водопроводных сетях перекрыта улица Склизкова
В Твери перекрыта улица Склизкова: на неё нельзя повернуть с Волоколамского проспекта в сторону Орджоникидзе. На Склизкова разрыт большой котлован: коммунальщики ведут ремонт водопроводных сетей.
Волоколамский проспект движется в нормальном режиме (по состоянию на 12:00), затруднения движения не наблюдается. По Склизкова в сторону улицы Орджоникидзе проезжая часть перекрыта полностью. Для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки.
Если вы планируете ехать по улице Склизкова, продумайте путь объезда данного участка.
Ремонт водопроводных сетей на улице Склизкова.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU