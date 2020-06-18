2020-06-18T12:17:27+03:00
Общество

В Твери из-за ремонта на водопроводных сетях перекрыта улица Склизкова

Большой котлован разрыт в районе пересечения с Волоколамским проспектом
Ольга ТРОФИМОВАВиктория ТУШКОВА
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В Твери из-за ремонта перекрыта улица Склизкова.В Твери из-за ремонта перекрыта улица Склизкова.Фото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекрыта улица Склизкова: на неё нельзя повернуть с Волоколамского проспекта в сторону Орджоникидзе. На Склизкова разрыт большой котлован: коммунальщики ведут ремонт водопроводных сетей.

Волоколамский проспект движется в нормальном режиме (по состоянию на 12:00), затруднения движения не наблюдается. По Склизкова в сторону улицы Орджоникидзе проезжая часть перекрыта полностью. Для автомобилистов выставлены предупреждающие знаки.

Если вы планируете ехать по улице Склизкова, продумайте путь объезда данного участка.

Ремонт водопроводных сетей на улице Склизкова. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Ремонт водопроводных сетей на улице Склизкова.Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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