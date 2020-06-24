Тверские суворовцы, курсантки ВКО и юнармейцы приняли участие в Параде Победы в Москве

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:37:57+03:00

В небе над столицей парадным строем пролетели самолеты Ил-76МД и торжокские "Беркуты"

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На Красной площади в Москве завершился Парад Победы. В нем приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного училища, курсантки Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, экипаж 12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, пилотажная группа торжокского Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, представители юнармейского движения из Бельского и Лихославльского районов и Торжка.

Отметим, что всего в Параде Победы приняли участие 14 тысяч военнослужащих. В ходе главного военного шествия показали около 220 единиц техники, в том числе более 75 боевых самолетов и вертолетов.

Жители Тверской области могли посмотреть парад по телевизору, а также в Твери на городских экранах.

В Твери и Ржеве 24 июня парад отменили из-за коронавируса. Но вечером, в честь 75-летия Великой Победы, ровно в 23:00, в четырех городах Тверской области - Твери, Ржеве, Зубцове и Белом прогремят праздничные салюты.

Воспитанники Тверского суворовского военного училища Фото: ПТО

Воспитанники Тверского суворовского военного училища Фото: ПТО

Курсантки ВКО Фото: ПТО

Парад Победы в Москве Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU