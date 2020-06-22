Пять - в строю, один - в резерве: «Беркуты» из Тверской области готовы к параду Победы

20 июня в Москве прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, назначенного на 24 июня. В ней приняли участие и самолеты с вертолетами из Тверской области. В том числе в ясном небе над столицей пролетели в парадном тренировочном строю и знаменитые «Беркуты» из Торжка.

Если кто не понял, это единственная в России вертолетная пилотажная группа Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Бравые пилоты-асы из «Беркутов» уже несколько лет творят в небе чудеса пилотажа в плотном строю на мощных боевых вертолетах Ми-28Н. Эта винтокрылая машина еще известна под названием «Ночной охотник», а по кодификации НАТО, как Havoc - «Опустошитель».

К параду «Беркуты» начали готовиться еще в начале апреля. Именно тогда над подмосковным военным полигоном в Алабино состоялись первые тренировочные полеты. В Алабино создана площадка, полностью повторяющая размеры и конфигурацию Красной площади.

Из-за переноса парада Победы в связи с пандемией завершающие репетиции состоялись уже в июне. Две - в 10 и 15 числах - прошли опять в Алабино. А уже 20 июня все рода войск отработали свои действия на параде непосредственно на месте - в сердце Москвы.

"Беркуты над Москвой. Фото: со страницы пилотажной группы "Беркуты в vk.com/Кирилл Ломакин

«Беркутам» летать в торжественном строю над Москвой в честь Дня Победы не привыкать. Прославленные вертолетчики-асы на своих мощных винтокрылых машинах участвуют в параде уже более 10 лет. Однако тренировки, несмотря на глобальный опыт и мастерство, всё равно крайне важны.

Необходима отработка строя, выдержки времени появления над Красной площадью. У «Беркутов», как и у других пилотов, интервал времени выхода на площадь - всего 2-3 секунды. В него надо четко уложиться. К тому же меняются составы вертолетных групп в параде, сам строй и т.д.

В этот раз в парадном строю полетят пять «Ночных охотников», шестой борт поднимется в небо как резервный, его зрители не увидят.

Добавим, что помимо торжокских «Беркутов» в параде Победы будут участвовать несколько тяжелых военно-транспортных самолетов из мигаловского аэродрома в Твери.

Справка «КП»-Тверь»

«Беркуты» - единственная пилотажная группа в мире, выступающая на боевых ударных вертолетах.

Эскадрилья основана в 1989 году, а днем рождения группы считается 11 апреля 1992 года - день, когда «Беркуты» совершили свой первый показательный полет. Организатором пилотажной группы был Герой России, Заслуженный военный летчик, генерал-майор Борис Воробьев, трагически погибший во время испытательного полета в 1998 году.

Со дня формирования и до 2012 года группа летала на вертолетах Ми-24. С 2012 года выступает на более мощных ударных вертолетах Ми-28Н. Летчики пилотажной группы «Беркуты» выступают в составе шестерки и четверки вертолетов.