В Тверской области от коронавируса вылечились 2114 человек
В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 55 человек. Всего зараженных на 24 июня - 3311. За весь период из больниц выписаны 2114 человек (+44 человека за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.
1136 пациентов (+11 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончался 61 человек (0 за минувшие сутки).
По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1152 случаев, далее идут Кимры - 527 зараженных и Конаковский район - 295.
По стране зафиксировано 7176 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»