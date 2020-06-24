2020-06-24T10:57:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области от коронавируса вылечились 2114 человек

Подтверждено 55 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусомВ Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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В Тверской области за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 55 человек. Всего зараженных на 24 июня - 3311. За весь период из больниц выписаны 2114 человек (+44 человека за минувшие сутки). У части зараженных болезнь протекает бессимптомно.

1136 пациентов (+11 за сутки) остаются под наблюдением медиков. По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, от инфекции скончался 61 человек (0 за минувшие сутки).

По количеству зараженных в Тверской области на первом месте остается Тверь - 1152 случаев, далее идут Кимры - 527 зараженных и Конаковский район - 295.

По стране зафиксировано 7176 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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